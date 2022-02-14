Ярославль, , 17:18 — REGNUM Руководители органов местного самоуправления Ярославской области должны будут разработать пятилетние планы развития территорий. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Поручение составить такие планы главам дал врио губернатора области Михаил Евраев. Разработать планы нужно к началу марта текущего года.

«Должны быть обозначены конкретные цели и конкретные пути их достижения: что необходимо сделать, и как это изменит ситуацию. Крайне важно, чтобы эти планы были не занижены и не завышены, а реалистичны, — сказал Михаил Евраев. — На основании этих документов будут приниматься решения, в том числе о финансировании.»

Стратегии развития районов будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения.️ Руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.