Ярославль, 14 февраля 2022, 17:18 — REGNUM Руководители органов местного самоуправления Ярославской области должны будут разработать пятилетние планы развития территорий. Об этом сообщает правительство региона.
Поручение составить такие планы главам дал врио губернатора области Михаил Евраев. Разработать планы нужно к началу марта текущего года.
Стратегии развития районов будут размещены в интернете для того, чтобы все желающие могли внести свои предложения.️ Руководителям муниципальных образований предстоит публичная защита своих проектов.