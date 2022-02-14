Москва, , 17:17 — REGNUM Блогер Даня Милохин озвучил одного из главных героев мультфильма «Mia and me: Легенда Сентопии». Об этом 14 февраля пишет портал SRSLY.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

По данным портала, помимо Милохина в проекте приняла участие певица MIA BOYKA. Она подарила голос главной героине мультфильма Мие.

Добавим, что мировая премьера мультфильма запланирована на 27 июля 2022 года. В России он выйдет раньше — 22 мая 2022 года.

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