Москва, 14 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин озвучил одного из главных героев мультфильма «Mia and me: Легенда Сентопии». Об этом 14 февраля пишет портал SRSLY.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

По данным портала, помимо Милохина в проекте приняла участие певица MIA BOYKA. Она подарила голос главной героине мультфильма Мие.

Добавим, что мировая премьера мультфильма запланирована на 27 июля 2022 года. В России он выйдет раньше — 22 мая 2022 года.