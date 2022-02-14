Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, в день 79-й годовщины со дня полного освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе возложили венки и цветы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Rostov-gorod.ru Мемориальный комплекс «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону

В церемонии приняли участие представители власти, военнослужащие Южного военного округа, силовики, молодёжь. Память погибших от рук оккупантов бойцов Красной армии и мирных граждан собравшиеся почтили минутой молчания. Торжественным маршем у мемориала прошла рота почетного караула.

«Мы должны помнить о подвигах наших отцов и дедов, о том, какой ценой они победили, чтобы не допустить подобного впредь. Поколения, выросшие под мирным небом, обязаны хранить память о Великой Отечественной войне. Это нужно для того, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем, не позволить переписать и исказить историю войны 1941−1945 годов», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону осталось трое участников освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Николай Иванович Польшинский принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону в 1941 году. Дмитрий Федорович Белов и Георгий Иванович Комиссаров защищали город в 1943 году.