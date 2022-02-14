Саратов, 14 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Жители Саратова все чаще обращаются в городскую администрацию по вопросу завышенных сумм в платежках за отопление. В связи с этим глава города Михаил Исаев выступил с инициативой необходимой проверки и поручил контролировать данную тему.

59.ru Плата за отопление

«По мнению жителей, имеются случаи увеличения платы в 1,5−2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году. Тогда, в большинстве случаев, вина лежала на управляющих многоквартирными домами организациях, которые не передавали вовремя показания ресурсоснабжающим компаниям. После разбирательств был сделан перерасчет», — написал мэр 14 февраля на своей странице в Instagram.

По словам Исаева, пока обращения не носят массовый характер, но уже сейчас необходимо инициировать проверку в отношении управляющих компания, ТСЖ, ЖСК и энергетиков.

«Комитету по ЖКХ и главам районных администраций поручаю поставить данную тему на постоянный контроль и разбираться предметно по каждому обращению. Безалаберность управленцев не должна стать бременем для собственников жилья», — подчеркнул глава Саратова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам прошлогоднего отопительного сезона Саратовская жилищная инспекция обязала ресурсоснабжающие организации сделать перерасчет жителям на 15,8 млн рублей.

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