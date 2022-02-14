Тирасполь, , 20:24 — REGNUM Кишинев боится усиления влияния Москвы в Приднестровье и в Гагаузии и поэтому никогда не пройдет на открытие консульства России в Комрате. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Гагаузия BFPlayer 0

«Для открытия консульства России в Гагаузии необходима воля и желание двух сторон, в данном случае Кишинева и Москвы», — заявил эксперт.

Россия наверняка могла бы расширить свое представительство в Молдавии за счет создания консульства в Комрате, хотя это и связано с дополнительными финансовыми издержками. Но такое намерение точно не встретит понимания у нынешних молдавских властей, главная цель которых — минимизация российского влияния во всем регионе, убеждён политолог .

«В Гагаузии пророссийские настроения всегда были сильны. Достаточно вспомнить консультативный референдум 2014 года, в ходе которого 96% гагаузских избирателей высказались в поддержку вступления Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Появление российского консульства в Гагаузии будет только поддерживать пророссийскую ориентацию народа, Кишинев допустить этого не может», — отметил Шорников.

Шорников напомнил о многолетней борьбе России за открытие консульства в Тирасполе, которая завершилась созданием лишь «Пункта выездного консульского обслуживания», функции которого по сравнению с консульством весьма ограничены.

«Кишинев так и не позволил повысить статус Тираспольского пункта до консульства. Причем эта борьба проходила в условиях, когда российско-молдавские отношения находились на достаточно высоком уровне, не в пример нынешним», — заключил Шорников.

Напомним, что в Гагаузии традиционно сильны настроения пророссийского и протурецкого характера. Турции удалось добиться от Молдавии возможности открыть свое консульство в Комрате.