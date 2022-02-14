Мюнхен, Германия, , 17:13 — REGNUM Руководство мюнхенской «Баварии» планирует продлить контракты с 32-летним атакующим полузащитником сборной Германии Томасом Мюллером и голкипером Мануэлем Нойером. Соглашения обоих футболистов истекает 30 июня 2023 года.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер Michael Kranewitter

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» обратился в «Баварию» на предмет возможного трансфера Томаса Мюллер в ближайшее трансферное окно.

На данный момент на счету Мюллера семь забитых мячей и шестнадцать результативных передач в 22-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22. Полузащитник является лучшим ассистентом среди игроков топ-5 лиг.

После 22-х сыгранных матчей «Бавария», одержав семнадцать побед и набрав 52 очка, занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. В 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА мюнхенская команда сыграет с австрийским «Ред Булл Зальцбургом».

Мануэль Нойер, в отличие от Томаса Мюллера, не является воспитанником мюнхенского клуба. Голкипер перешел в «Баварию» 1 июля 2011 года из «Шальке-04» за 30 миллионов евро.