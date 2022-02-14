Абу-Даби, 14 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Кубинский бизнес-форум биотехнологий и здоровья 15 февраля представит соответствующие экспортные товары Кубы в Абу-Даби. Участие кубинских предпринимателей в выставке Expo Dubai 2020 спонсируется министерством внешней торговли и иностранных инвестиций и Торговой палатой Кубы.

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Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, во вторник в кубинском павильоне выставке выступит глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмьерка с докладом на тему «Деловой климат на Кубе: возможности для торговли и инвестиций».

Выставку также посетят президент Торговой палаты острова Антонио Луис Каррикарте, а также представители руководства и персонала кубинских медицинских компаний и бизнес-группы BioCubaFarma. Участники группы экспортируют кубинские биотехнологии в 48 стран.

Международная торговая выставка Expo Dubai 2020 будет проходить на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии до 31 марта 2022 года.