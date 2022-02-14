Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Репер Eminem сделал политическое заявление во время выступления в перерыве Суперкубка, преклонив колено в знак солидарности с афроамериканским населением даже после того, как Национальная футбольная лига США отвергла эту идею, сообщает 14 февраля BBC.

Eminem U.S. Department of Defense

Согласно источниками, лига не разрешала реперу делать политические заявления во время шоу, но после своей части выступления он все равно встал на колено, опустив голову вниз.

В шоу также приняли участие Snoop Dogg, Dr. Dre и другие исполнители.

Суперкубок традиционно собирает максимальное число американцев у телевизоров. Тем не менее в прошлом году ряды аудитории порядели впервые с 2017 года, хотя игру все равно посмотрели порядка 96 млн человек.