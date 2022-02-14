Москва, , 17:09 — REGNUM Оператор социальной рекламы подвел итоги конкурса для некоммерческих организаций, предполагающего бесплатное размещение соцрекламы НКО в интернете. Производством рекламы занимаются непосредственно победители, а Оператор проводит кампанию на крупнейших площадках Рунета, используя уже готовые материалы.

Социальная реклама Maxpixel.net

«Мы рады объявить итоги первого конкурса на бесплатное размещение рекламы для НКО. Из 73 заявок, допущенных до конкурса, жюри отобрало 32 проекта социальной рекламы от 29 организаций. Значительная часть рекламных кампаний, которые мы проведем с марта по август, будет посвящена вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и экологии, также будут затронуты темы волонтерства, донорства, сиротства, повышения уровня финансовой грамотности и многие другие. В общей сложности победители получат более 3,2 млрд показов рекламных объявлений, продвигающих их социальные проекты, на площадках «Яндекс», VK Group, Rambler&Co», — рассказал Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета, который с 2021 года исполняет функции Оператора социальной рекламы в сети Интернет.

В числе финалистов — проекты социальной рекламы фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», «Арифметика добра», «Солнечный город», ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации «Ночлежка», Российского Красного Креста, Ассоциации волонтерских центров, Регионального общественного движения Республики Татарстан «Наше дело» и других.

Конкурсную комиссию, которая определяла победителей конкурса, возглавила член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

«Первое заседание, с одной стороны, было волнующим, потому что это первый подобный конкурс, с другой — дискуссионным. Причем мы не просто вели обсуждение — мы выработали определенные рекомендации для НКО, чтобы их социальная реклама работала и была более эффективной. В формате конкурса это сложно объяснить каждой организации, здесь необходима дополнительная работа с НКО. Поэтому мы договорились о проведении специальных образовательных семинаров с участием членов нашей конкурсной комиссии», — рассказала глава Экспертной комиссии.

Также, говоря о победителях, она отметила высокий уровень заявок.

«Заявки, присланные на конкурс, очень разные, это касается как тем, так и организаций. Все затрагивают очень важные проблемы, и, конечно, сложно было отдать кому-то предпочтение, хотелось поддержать буквально всех. Вместе с тем конкурсная процедура предполагает наличие победителей, но хочу подчеркнуть, что практически у всех, кто подавался, есть возможность выиграть, поэтому не надо расстраиваться и опускать руки, мы всех ждем на следующем конкурсе», — отметила Елена Тополева-Солдунова.

В состав жюри также вошли представители благотворительных организаций, интернет-площадок, СМИ, рекламного рынка и структур, которые оказывают помощь некоммерческому сектору.

Прием заявок на конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Социальная реклама принималась по 12 социально значимым направлениям. Всего было подано 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России.

На первом этапе все допущенные до конкурса заявки оценивали независимые эксперты. Учитывалась значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентация на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизна идеи, а также лендинг, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером. Далее работы рассматривала Комиссия по отбору социально значимых проектов социальной рекламы, которая сформировала окончательный список победителей.

Ожидается, что второй конкурс на бесплатное размещение рекламы НКО состоится в апреле-мае 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие Оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями Оператора Правительство РФ наделило АНО «ИРИ».

Информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить Оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация получает сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, ведет учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети, проводит тестовые рекламные кампании.

Также поправки в закон «О рекламе» открыли новые возможности для НКО в части популяризации их деятельности через бесплатное размещение социальной рекламы в Сети. Согласно изменениям, интернет-площадки с посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK Group, Rambler&Co. Также в этом году Оператор планирует привлечь к деятельности иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook.