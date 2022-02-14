Москва, , 17:08 — REGNUM Певица Анна Шульгина, дочь исполнительницы Валерии, пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Валерия Okras

https://www.instagram.com/p/CZ4kIcor0VE/

По словам Шульгиной, проблемы со здоровьем у неё появились в 2021 году после перенесённого коронавируса. «С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика, слёзы текли ручьём… Я частично потеряла слух», — поделилась певица.

Как отмечает Шульгина, врачи диагностировали у неё тяжёлую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство, а также глухоту первой степени. Однако певице удалось восстановить слух, а также выйти из депрессивного состояния.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Шульгина известна под псевдонимом Шена. Она выпустила уже два мини-альбома, а также несколько синглов.

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