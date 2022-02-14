Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Российская академия наук (РАН) планирует вновь открыть свой полноценный филиал в Санкт-Петербурге. Об этом 14 февраля заявил президент РАН Александр Сергеев, передаёт «Интерфакс-Россия».

Научная организация планирует вернуть официальное представительство академии в Петербурге, так как существующий Санкт-Петербургский научный центр РАН — это организация со своими задачами, работающая под руководством Минобрнауки, и прямого отношения к РАН не имеет.

«В Питере у Российской академии наук нет своей организационной структуры. И очень хотелось, чтобы этот вопрос еще раз поставили в повестку дня и решили», — сказал Александр Сергеев.

На сегодняшний день региональные филиалы академии имеются в Сибири, на Дальнем востоке и на Урале. В то время как количество членов РАН, проживающих в Петербурге, больше, чем в Уральском и Дальневосточном отделении.

Петербургское отделение РАН будет заниматься вопросами, связанными с научно-методическим руководством академическими, отраслевыми институтами и вузами, работать с высокотехнологичной промышленностью.

Александр Сергеев отметил, что такая инициатива уже нашла поддержку в Совете Федерации. В дальнейшем члены РАН направят президенту Российской Федерации Владимиру Путину соответствующее обращение.