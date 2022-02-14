Москва, 14 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Власти Молдавии продолжают преследовать генерального прокурора республики Александра Стояногло, делая его всё более популярной фигурой. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Presedinte.md Майя Санду и Александр Стояногло

«Александра Стояногло продолжают безосновательно преследовать. 8 февраля суд продлил ему срок пребывания под судебным контролем на 30 суток. Уже больше четырёх месяцев тянется эта эпопея. Правы те, кто говорят, что власть своими руками создает политического «мученика». И чем дольше длится эта история, тем больше шансов, что именно Стояногло окажется могильщиком действующего режима», — заявил эксперт.

По мнению политолога, власть в Молдавии надеется на то, что с течением времени избиратель утратит интерес к этому делу, забудет на фоне более драматичных новостей. Однако большинство избирателей были очарованы Майей Санду именно потому, что она обещала бороться с беззаконием, и они не смогут забыть, что именно она растоптала их надежду на появление правового государства в Молдавии, отметил Шорников.

Александр Стояногло независимо набирает политический вес. «Он сейчас олицетворяет совесть нации. Среди тех руин и разобщенности, которые представляет собой левый политический фланг в Молдавии, его фигура вполне может стать объединяющей» — заключил эксперт.

Напомним, что в Молдавии по надуманным обвинениям был арестован и продолжает преследоваться генеральный прокурор республики Александр Стояногло.