Тверь, , 17:03 — REGNUM Проверку сообщений в СМИ о том, что пациента пришлось доставлять в ковше трактора к машине скорой помощи из-за нечищеных дорог, начала прокуратура Тверской области 14 февраля.

Ковш бульдозера

«Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора», — цитирует ТАСС прокуратуру.

Видеоролик, на кадрах которого пациента транспортируют к машине скорой помощи в ковше экскаватора по заснеженной дороге, появился ранее в соцсетях.