Пермь, 14 февраля 2022, 17:03 — REGNUM В Пермском крае проводится расследование по факту травмирования крановщицы филиала «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Женщина получила травму в результате взаимодействие горячего слитка с водой. Возникшим паром её задело и она получила ожоги.
«Других пострадавших нет», — добавили на предприятии.
В организации добавили, что работа производственный процесс осуществляется в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, крановщица была травмирована 13 февраля.
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