Пермь, 14 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Пермском крае проводится расследование по факту травмирования крановщицы филиала «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинская помощь

Женщина получила травму в результате взаимодействие горячего слитка с водой. Возникшим паром её задело и она получила ожоги.

«Других пострадавших нет», — добавили на предприятии.

В организации добавили, что работа производственный процесс осуществляется в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, крановщица была травмирована 13 февраля.