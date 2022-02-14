Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Как сообщает РИА Новости, руководство санкт-петербургского «Зенита» приняло решение продлить контракт с 29-летним центральным полузащитником Магомедом Оздоевым. Новое соглашение будет рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Бранислав Иванович, Магомед Оздоев . Мусса Дембеле Андрей Пронин © ИА REGNUM

Текущий контракт Оздоева с «сине-бело-голубыми» действует до 30 июня 2022 года. После завершения сезона футболист станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.

За «Зенит» Магомед Оздоев выступает с 15 февраля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» за 3,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость опорника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Оздоев принял участие лишь в шести матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил один гол в ворота лондонского «Челси». В составе сборной России по футболу Оздоев сыграл в 35-ти матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.