Бишкек, , 16:59 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии раскрыли серию случаев телефонного мошенничества, совершенных сидящими в тюрьме заключенными, которые выдавали себя за высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что государственные служащие перевели на электронные кошельки и передали через таксистов в общей сложности не менее 4,7 млн сомов (4,1 млн рублей), а также ценные вещи и даже оружие злоумышленникам, пообещавшим им «быстрое продвижение по карьерной лестнице».

Что ожидает чиновников, которые рассчитывали получить новые государственные должности, дав взятку якобы вышестоящему руководству, в МВД Киргизии уточнять не стали.