Бишкек, 14 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии обещает повысить зарплаты всех работников Бишкекского троллейбусного управления на 40%. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета сегодня, 14 февраля.

KK70088 Троллейбус в Бишкеке

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Городские власти утверждают, что после этого средняя заработная плата водителей троллейбусов увеличиться до 25 тысяч сомов (22,5 тысячи рублей).

Когда именно произойдёт повышение зарплат, в мэрии Бишкека не уточнили.

Также в муниципалитете отмечают, что одной из самых острых проблем, имеющихся в столице Киргизии, является нехватка водителей общественного транспорта — основной причиной тому стала низкая заработная плата.

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