Пенза, 14 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Пензенской области в течение недели (7 по 13 февраля) зарегистрировали 10 394 случая ОРВИ, или 780,5 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 19,1%. При этом на 17,3% увеличилась динамика заболеваемости к предыдущей неделе, сообщает 14 февраля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

kaboompics Прием лекарств при болезни

В течение прошедших семи дней снизилась заболеваемость среди детей. В общей структуре удельный вес заболевшего детского населения составляет 12,8%, против 16% неделей ранее.

В Пензе с 7 по 13 февраля подтвердили 6064 случая ОРВИ, или 1163,7 на 100 тыс. населения, что ниже уровня эпидпорога на 1,9%. При этом на 42,9% превышен пороговый уровень заболеваемости среди детей старше 15 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за сутки в Пензенской области выявили 1780 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 165 пациентов.

Читайте также: В ковид-госпитали Пензенской области доставлены ещё 58 пациентов