Москва, , 16:56 — REGNUM Исполнительница Дина Гарипова беременна первенцем. Об этом она сообщила 14 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Дина Гарипова

https://www.instagram.com/p/CZ8y1xRKXR5/

Гарипова опубликовала фотографию, на которой видны изменения её фигуры в связи с беременностью. «В преддверии новых перемен», — подписала снимок певица.

ИА REGNUM напоминает, что Дина Гарипова стала известна благодаря шоу «Голос» — в 2012 году она победила в телепроекте. В 2013 году Гарипова представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение» и заняла пятое место.

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