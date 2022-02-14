Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Устраиваясь на работу в петербургские школы, педагог-организатор Серафима Сапрыкина сознательно пошла на подлог, точно зная, что с судимостью за плечами она вообще не имеет права работать с детьми. Об этом 14 февраля заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая городское образование.

Edu.gov.ru Ирина Потехина

Напомним, об увольнении из гимназии №168 Сапрыкина рассказала на своей личной странице в соцсети. Она утверждала, что ее вынудила написать заявление об увольнении директор школы из-за того, что педагог читала старшеклассникам на тематическом предмете стихи незаконно репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. Хотя директор школы сообщила, что увольнение — личное решение педагога, и беседа с ней касалась не стихов поэтов, а несогласованной темы занятия, разразился настоящий скандал, вышедший за пределы Северной столицы.

В настоящий момент в ситуации разбираются не только чиновники, но и правоохранительные органы. Как выяснилось, Сапрыкина 2000-е году, будучи еще по паспорту Симой Чингизовной Казимовой, получила условный срок за поножовщину в Волгограде. Однако об этой важной странице своей биографии женщина при трудоустройстве в учебное заведение не сообщила, что идет вразрез с ТК РФ.

Ирина Потехина указала, что до прихода в школу Сапрыкина меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт. На каком из этих этапов в учете данных произошёл сбой, что позволило ей получить справки об отсутствии судимости, разберутся специалисты.

«Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог», — указала чиновница.

Как отметила Потехина, стихи Хармса и Введенского входят в школьную программу — их начинают изучать уже в младших классах. Поэтому увольнение из-за чтения их для старших классов никак невозможно в принципе — никто этих поэтов не запрещает и не считает «врагами народа».

«Главный человек, который отвечает за строгое соблюдение учебных планов, именно директор школы. Поэтому сам запрет на изучение творчества «программных» поэтов в школе невозможен. Если бы Серафима была учителем, этот факт был бы ей известен. Чтобы быть принятым на работу, связанную с детьми, в соответствии с трудовым кодексом соискатель должен представить определенный перечень документов. Все эти документы установленного образца в школу были представлены. Проверять подлинность документов у директора по закону полномочий нет», — объяснила вице-губернатор.

Завершая разбор истории Потехина указала, что чтобы предоставить детям равный доступ к образованию, школы всей страны работают по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

«Сила и надежность системы школьного образования держится именно на четком соблюдении учебных планов и программ <…> Над программами десятилетиями работают лучшие педагоги, психологи и физиологи. Чтобы вместить в расписание все обучающие и развивающие активности, но не перегрузить детей ни физически, ни психоэмоционально, нужна дисциплина. Которую не позволяют себе нарушать даже самые творческие педагоги», — подытожила она уточнив, что подводя черту в этой ситуации нужно помнить, что в этой ситуации главные — дети, при всем уважении к Хармсу.