«Лидеры России»: новое назначение
Москва, 14 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум.
Член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Надежда Ефремова назначена руководителем проектного офиса АНО «Национальные приоритеты». Надежда будет курировать взаимодействие с регионами, региональными СМИ и развивать направление цифровых продуктов и сервисов.
Надежда более 12 лет работала на управленческих позициях в сфере коммуникаций, в разных областях, среди которых государственное управление, FMCG, ритейл. С апреля 2020 года Надежда Ефремова возглавляла дирекцию по сопровождению нацпроектов в АНО «Национальные приоритеты» и отвечала за коммуникационное освещение нацпроектов в традиционных медиа.
До того, как присоединиться к АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова руководила коммуникационным блоком Департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы и отвечала за популяризацию государственной политики города Москвы в сфере поддержки и развития предпринимательства, искусственного интеллекта, инновационной деятельности, человеческого капитала, создания и развития объектов инновационной, креативной и технологической инфраструктуры. Надежда обеспечивала бесперебойную работу пресс-службы, SMM, маркетингового продвижения, аналитики, стратегии и разработки контента ключевых мероприятий департамента.
В 2014—2019 гг. Надежда работала в FMCG-секторе — руководителем по корпоративным отношениям в компании Mars и отвечала за корпоративные коммуникации категории «Wrigley: Жевательная резинка и кондитерские изделия» в России и СНГ. Надежда курировала отношения с медиа, внутренние коммуникации, отношения с государственными органами власти, а также отношения с потребителями и программы устойчивого развития.
До 2016 года Надежда работала в коммерческом секторе (розничная торговля): отвечала за направление корпоративных коммуникаций и развитие бренда работодателя в компании BNS Group (бренды, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Armani Jeans, Topshop/Topman, COACH), до этого руководила функциями внутренних коммуникаций в компаниях OBI и Mercury (Торговый Дом ЦУМ).
Надежда Ефремова отметила, что победа в конкурсе «Лидеры России» помогла ей найти новое вдохновляющее окружение и получить заряд на будущее для реализации новых амбициозных проектов.
Надежда Ефремова увлекается бегом на марафонские дистанции, альпинизмом и дизайном. Она также является активным участником волонтерских движений. За активное участие в акции «Мы Вместе» Надежда была отмечена благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В рамках работы клуба «Эльбрус» совместно с победительницей первого сезона, директором по персоналу Платформы НТИ Аленой Гейдт и неравнодушными мамами — участницами клуба «Эльбрус» Надежда Ефремова развивает проект по поддержке материнства и детства в нашей стране.