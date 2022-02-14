Москва, 14 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум.

Член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Надежда Ефремова назначена руководителем проектного офиса АНО «Национальные приоритеты». Надежда будет курировать взаимодействие с регионами, региональными СМИ и развивать направление цифровых продуктов и сервисов.

АНО «Россия — страна возможностей» Надежда Ефремова

«Я считаю, что новые масштабные вдохновляющие задачи — это основа любого развития. Проектный офис — это своеобразный стартап в структуре АНО «Национальные приоритеты», цели которого — разработка и реализация новых перспективных направлений. В рамках новой роли, в первую очередь, я буду заниматься развитием и совершенствованием цифровых сервисов, таких как система распределения контента — «точки сборки» национальных проектов. Также одна из ключевых задач — это выстраивание взаимодействия с региональными органами власти и региональными СМИ, общественными организациями и институтами. Уверена, что участие и победа в конкурсе «Лидеры России», общественная работа в клубе Лидеров России «Эльбрус», который объединил 335 неравнодушных лидеров из разных регионов страны, поможет мне в новой роли», — рассказала Надежда Ефремова.

Надежда более 12 лет работала на управленческих позициях в сфере коммуникаций, в разных областях, среди которых государственное управление, FMCG, ритейл. С апреля 2020 года Надежда Ефремова возглавляла дирекцию по сопровождению нацпроектов в АНО «Национальные приоритеты» и отвечала за коммуникационное освещение нацпроектов в традиционных медиа.

До того, как присоединиться к АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова руководила коммуникационным блоком Департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы и отвечала за популяризацию государственной политики города Москвы в сфере поддержки и развития предпринимательства, искусственного интеллекта, инновационной деятельности, человеческого капитала, создания и развития объектов инновационной, креативной и технологической инфраструктуры. Надежда обеспечивала бесперебойную работу пресс-службы, SMM, маркетингового продвижения, аналитики, стратегии и разработки контента ключевых мероприятий департамента.

В 2014—2019 гг. Надежда работала в FMCG-секторе — руководителем по корпоративным отношениям в компании Mars и отвечала за корпоративные коммуникации категории «Wrigley: Жевательная резинка и кондитерские изделия» в России и СНГ. Надежда курировала отношения с медиа, внутренние коммуникации, отношения с государственными органами власти, а также отношения с потребителями и программы устойчивого развития.

До 2016 года Надежда работала в коммерческом секторе (розничная торговля): отвечала за направление корпоративных коммуникаций и развитие бренда работодателя в компании BNS Group (бренды, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Armani Jeans, Topshop/Topman, COACH), до этого руководила функциями внутренних коммуникаций в компаниях OBI и Mercury (Торговый Дом ЦУМ).

Надежда Ефремова отметила, что победа в конкурсе «Лидеры России» помогла ей найти новое вдохновляющее окружение и получить заряд на будущее для реализации новых амбициозных проектов.

«Участие в конкурсе подарило мне возможность быть частью уникального сообщества очень цельных неравнодушных сильных людей, со многими из которых мы стали друзьями. Победа в конкурсе и Клуб «Эльбрус» дают уникальные возможности для оценки и развития своего потенциала. А работа с наставником — это, с одной стороны, проверка на прочность, а с другой — бесценная поддержка, и помощь в акселерации твоих проектов», — считает она.

Надежда Ефремова увлекается бегом на марафонские дистанции, альпинизмом и дизайном. Она также является активным участником волонтерских движений. За активное участие в акции «Мы Вместе» Надежда была отмечена благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В рамках работы клуба «Эльбрус» совместно с победительницей первого сезона, директором по персоналу Платформы НТИ Аленой Гейдт и неравнодушными мамами — участницами клуба «Эльбрус» Надежда Ефремова развивает проект по поддержке материнства и детства в нашей стране.