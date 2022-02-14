Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Самолет авиакомпании American Airlines, направлявшийся в Вашингтон 13 февраля, совершил посадку в Канзас-Сити после того, как члены экипажа и пассажиры были вынуждены усмирить буйного пассажира, сообщает 14 февраля Reuters.

American Airlines Prayitno

Рейс 1775 из Лос-Анджелеса в Вашингтон совершил посадку в международном аэропорту Канзас-Сити примерно в 14:30 по местному времени, где уже ждали сотрудники правоохранительных органов, говорится в заявлении American Airlines.

Компания пожаловалась на неуправляемого, неадекватно ведущего себя пассажира. В конечном итоге он был усмирен членами экипажа и другими пассажирами.

Авиакомпания не предоставила более подробной информации об инциденте.

Напомним, что в 2021 году американские авиакомпании сообщили о рекордном количестве инцидентов с нарушением общественного порядка и иногда с применением насилия. Министерство юстиции США заявило о готовности привлечь к ответственности пассажиров авиакомпаний, нарушающих федеральный закон.