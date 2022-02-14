Гавана, 14 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. На Кубе вводятся в действие сертификаты о вакцинации от коронавируса, к которым будет прилагаться QR-код с личными данными гражданина. Об этом сообщило 14 февраля министерство здравоохранения страны, передаёт новостное агентство Prensa Latina.

Anja Disseldorp Куба. Площадь революции

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Сообщается, что кубинские сертификаты о вакцинации соответствуют стандартам Европейского союза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В информационном департаменте минздрава Кубы отмечают, что QR-коды могут быть использованы за пределами страны, а на Кубе смогут использоваться коды, выданные в других странах. Тем не менее информация о вакцинации кубинцев от коронавируса за рубежом не будет вноситься в официальную справку.