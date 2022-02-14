Красногорск, 14 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Никто из глав МИД западных стран не отреагировал на послание России по нерасширению НАТО. Об этом 14 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с ним и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Никто из моих коллег-министров не ответил на моё прямое послание. Получили мы две маленьких бумажки: одну от чиновника Столтенберга и другую от чиновника Бореля, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечьте деэскалацию вокруг Украины», — заявил Путин.

«Я считаю, что это как раз пренебрежение той нормой, которая была согласована, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике», — указал он.