Москва, , 19:35 — REGNUM Румынская сторона намеренно опубликовала неблагоприятные для Майи Санду и её команды результаты соцопросов для того, чтобы сделать более популярной идею объединения с Румынией. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Майя Санду Presedinte.md

«Еще один результат соцпроса румынских исследователей: все рекорды бьет число сторонников поглощения Молдавии Румынией, уже треть граждан Молдавии хотели бы исчезновения собственной государственности», — заявил эксперт.

Рейтинги Майи Санду и Партии «Действие и солидарность» устойчиво снижаются последние три месяца, напомнил политолог.

Игорь Шорников «Власть совершила массу грубых ошибок, доказав свою некомпетентность. Цены в стране быстро растут на все, с наступлением холодов жители стали получать астрономические счета за газ и тепло, в стране установлен режим властного произвола, который не имеет ничего общего с демократией. Сенсацией стало то, что эти результаты публикуются ближайшими внешними партнерами Санду. Поэтому эти результаты, в части рейтингов партий и политиков, нельзя назвать ангажированными».

Любопытно, что исследование проводилось незадолго до совместного заседания правительств Молдавии и Румынии, которое прошло в Кишиневе 11 февраля, отметил эксперт.

У политолога создалось впечатление, что румынская сторона намеренно устроила нелицеприятный для молдавских властей информационный фон для совместного мероприятия. Перед молдавской аудиторией предстало румынское правительство, щедрой рукой жертвующее Молдове 100 млн. евро, и собственное малокомпетентное и непопулярное правительство, с благодарностью принимающее подачки от «старших».

"То есть перед нами очередная информационная интервенция Румынии в массовое сознание народа. Молдаван определенно приучают к мысли о скором «избавлении» от независимости, которая приносит одни страдания, и о неминуемом достижении вожделенной евроинтеграции через поглощение Румынией», — пояснил Шорников.

Такой финал политической карьеры в Молдове вполне может оказаться приемлемым для Майи Санду и для других обладателей румынского гражданства из ее команды, поскольку после этого они вполне могут продолжить работу в европейских, транснациональных или в румынских структурах, заключил политолог.