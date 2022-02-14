Нью-Йорк, США, , 16:46 — REGNUM Исполнителя Авраама Руссо задержали в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке (США). Об этом 14 февраля пишет StarHit.

Авраам Руссо

По данным СМИ, причиной задержания Руссо стала потеря паспорта гражданина США. «Позже один документ — американский паспорт — провалился между креслами. До выяснения всех обстоятельств сотрудники аэропорта вежливо, но настойчиво попросили меня пройти в отдельное помещение», — рассказал певец. Позже документ Руссо обнаружили и вернули владельцу.

Добавим, что Авраам Руссо отправился в США на плановую операцию. У артиста несколько лет назад появились проблемы с бедром.

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