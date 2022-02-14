Вашингтон, 14 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Мужчина, врезавшийся в рождественскую процессию в американском штате Висконсин и убивший нескольких человек, не признал себя виновным по многочисленным уголовным обвинениям, сообщает 14 февраля Reuters.

Авария

39-летний Даррел Брукс отказался признавать себя виновным по всем 77 пунктам обвинения, включая шесть пунктов обвинения в убийстве.

Брукс останется в тюрьме под залог в $5 млн до 11 марта, когда пройдут новые слушания по его делу, сообщается на сайте окружного суда штата Висконсина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Уокешо внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада, в результате чего шесть человек погибли и 62 получили ранения. Самой молодой погибшей было восемь лет.

По данным Детской больницы Висконсина, более десяти пострадавших в результате инцидента остаются госпитализированными.

Брукс позже был задержан полицией и официально обвинён по пяти пунктам умышленного убийства первой степени. Добавим, что в начале ноября он был освобожден под залог после того, как сбил женщину.