Красногорск, , 16:42 — REGNUM НАТО стремится расширяться на восток — теперь уже за счёт Украины. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Путин

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«Мы договаривались о том, что МИД РФ представит свои соображения по поводу ответов, направленных на наши предложения американским коллегам и из НАТО по поводу вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответом на наши озабоченности, связанные с бесконечным и очень опасным расширением НАТО на восток — теперь уже за счёт бывших республик СССР, включая Украину», — заявил Путин.