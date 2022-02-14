Мирослава Романенко, 14 февраля 2022, 17:35 — REGNUM Киев просит о встрече в течение 48 часов с Российской Федерацией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом 13 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.
«Россия не ответила на наш (властей Украины) запрос по Венскому документу… — написал он. — Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами — участниками в течение следующих 48 часов».
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко», VESTI и «Новое издание». Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.
«Стучите, и отворят вам», — не без сарказма отреагировал ИN.
«Сколько раз этим дебилам объясняли, что Россия на своей территории может хоть горы двигать. Вы бы лучше за своими войсками смотрели. Плюс оружием накачивают. И вы… почему-то думали, что Россия на всё это будет просто молча наблюдать??? Я думаю, Россия забьет на эту инициативу так же, как Украина забивает на Минск-2», — написал Дима.
«Мне кажется, что с предложениями о встречах с РФ опоздали года на два. Не больше», — отметил «Фунтик».
»В Берлине надо было договариваться…» — пишет Qwert.
«Кулебу ещё не послали? Значит, скоро пошлют!» — добавил Valeriy K.
«Начните исполнять Минские договорённости, иначе с вами, ничтожества, и не о чем разговаривать», — отметил Eugene.
«Чего так заволновались?.. Самая сильная армия в Европе? Вы ж восемь лет «воюете» с Россией!!! И вдруг портки завоняли…» — с сарказмом добавил Виктор.
«В «Спортлото» пиши, клоун», — иронизирует Garryxxx.
«Есть одно неприятно «но» — Россия никому ничего не должна», — добавил Max.
«Никто с ними не встретится, много чести», — считает Саша.
«С предыдущими ультиматумом и 48 часами послали, решил еще раз запросить 48 часов на что-то там?» — задался вопросом «Д».
"Почему то вспомнилось: «Может, вам ещё ключ от квартиры [дать], где деньги лежат?..» — отреагировала Татьяна М.
«Да кто ты такой, чтобы Россия перед тобой отчитывалась?» — спросила Людмила П., адресуя свой вопрос главе МИД Украины.
«Кто вы такие?» — с сарказмом задалась вопросом Людмила К.
«Они «воют с Россией» уже не один год на территории Украины. Почему их так беспокоят войска, которые на территории России? Я чего-то не понимаю?» — задалась вопросом Юлия М.
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