Москва, , 16:42 — REGNUM Москва заняла восьмое место в списке наиболее романтичных городов мира. Результаты рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift опубликовали 14 февраля в телеграм-канале комплекса экономической политики столицы.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рейтинг был составлен накануне Дня святого Валентина. В первую пятёрку вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва расположилась между Стамбулом и Дубаем.

В числе критериев, которыми руководствовались составители рейтинга, попало числа возможных вариантов для совместного отдыха, достопримечательности и романтические отели, а также спа-салоны и реакция на городские красоты в социальных сетях.

Москва оказалась на четвёртом месте по количеству парков, на третьем по достопримечательностям, на седьмом по хештегам в Instagram и в первой десятке по количеству ресторанов.