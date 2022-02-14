Обнинск, Калужская область, 14 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Цунами» полицейскими и ОМОНом Росгвардии были проверены места компактного проживания иностранных граждан, сообщает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела МВД России по городу Обнинску Александра Кулигина.

40.мвд.рф Нелегальные мигранты

Правоохранители навестили общежития на проспекте Маркса, 52, улице Мира, 17а, а также места массового скопления иностранных граждан — рынок на Аксёновской площади, территорию торгово-развлекательного центра «Триумф-Плаза» и привокзальной площади. В отдел полиции был доставлен 61 человек. Составлено 37 административных протоколов, пять человек депортированы.

В результате операции «Цунами» пресечены 32 административных правонарушения в сфере миграции. Поведены дактилоскопические мероприятия 19 иностранных граждан, в книгу учёта внесены для проведения проверки пять рапортов об обнаружении признаков преступления — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства.