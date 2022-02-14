Саратов, , 16:42 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 февраля всего проведено 3 466 855 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовали 3 216 540 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий, в том числе в 18 медорганизациях, подведомственных облминздраву.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Саратовской области составляла более 2,395 млн человек.

На сегодняшний день в регионе полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 260 700 человек, ревакцинирован 186 401 житель.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтверждено 167 845 случаев заражения коронавирусом, вылечились 134 175 человек, скончались 5480 пациентов.

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