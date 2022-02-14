Москва, 14 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Признать ДНР и ЛНР было нужно ещё с 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Самый первый комментарий: полностью согласен и давно было пора, лично я об этом говорю аж с 2014 года. Однако я уже несколько десятилетий не являюсь политиком в итальянских масштабах, а политологом, мое сугубо личное мнение не авторитетно и мало кого интересует. Интересно проанализировать, каковы различия между законопроектом, представленным КПРФ, и законопроектом партии власти. Фактически, различия лишь формальные: безоговорочно у коммунистов, и с предварительным отзывом МИД РФ у «единороссов», — сказал Бернардини.

По его словам, в обоих случаях речь идет о том, что «время настало, ибо даже на Украине, при их фашистском режиме», мало кто питает надежды, что народные республики когда-нибудь вернутся добровольно в состав Украины: «Слишком много крови — буквально — протекло среди мирного населения, причем в одностороннем порядке».