Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Ленинградской области за минувшую неделю от снега и наледи очищено более 50 тыс. километров региональных трасс и обочин. Очередной сильный циклон с мокрым снегом областные дорожные службы встретили в режиме повышенной готовности, сообщили 14 февраля в пресс-службе областной администрации.

Зимняя уборка дорог Lenobl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за циклона «Вера» в Ленобласти ожидаются температурные качели от +1 днем до — 7 по ночам, а также мокрый снег, местами дожди. Ввиду сложной погодной ситуации в настоящий момент безопасное движение на региональных трассах обеспечивают почти 400 единиц спецтехники.

«Особое внимание сейчас мы должны уделять быстрой расчистке тротуаров и пешеходных дорожек внутри населенных пунктов. Надо взять ситуацию на контроль с очисткой пешеходных зон, особенно когда речь идет про остановки автобусов и пути к социальным объектам — школам, детсадам, больницам», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обращаясь к руководителям муниципальных районов.

Напомним, что в регионе работает горячая линия «Ленавтодора», где круглосуточно принимаются заявки от автомобилистов по номеру 8(812)251−42−84. Также дорожники на связи в Instagram — dorogi_lo.

Кроме того, оставить вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе «Снежного штаба» ВКонтакте. Здесь размещаются: информация по уборке снега на дорогах и во дворах, важные телефоны, ссылки на аккаунты ответственных комитетов и муниципальных властей.

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