Москва, , 19:25 — REGNUM Соцпрос показал рост антирейтингов действующей власти в Молдавии. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«8 февраля были обнародованы результаты соцопроса, проводимого в Молдавии румынскими исследователями. Результаты — обескураживающие для всех», — заявил эксперт.

По мнению политолога, опрос подтвердил, что за полгода безраздельного правления Майи Санду и ее команды прозападная и прорумынская власть быстро теряет доверие собственных избирателей.

Президент и премьер возглавляют антирейтинг молдавских политиков — 2/3 граждан не доверяют им, а рейтинг правящей партии оказался ниже ведущего оппозиционного формирования, напомнил Шорников.

Напомним, что ранее румынскими социологами был проведен опрос, показавший резкое падение уровня популярности действующего президента Молдавии Майи Санду.