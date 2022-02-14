Москва, , 16:35 — REGNUM Производство минеральных удобрений в 2021 г. в России выросло на 5,6%, до 24,9 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ). Об этом свидетельствуют данные Росстата за январь-декабрь 2021 года.

Основным бенефициаром роста отечественной отрасли удобрений является приоритетный для производителей внутренний рынок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году потребление минудобрений в России росло вдвое быстрее экспортных поставок: 20% и менее 10% соответственно.

В этом году проведение в России весеннего сева стартовало раньше среднемноголетних сроков. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, утвержденный Минсельхозом и Минпромторгом России план по поставкам удобрений на весенний сев выполняется полностью. В частности, наиболее востребованное аграриями минеральное удобрение — аммиачная селитра — идет сейчас исключительно на потребности российского АПК и горнодобывающей промышленности. Выполнение этого плана производителями в декабре-январе составило 102%. Февральские поставки идут согласно графику и законтрактованным объемам.

По данным Минсельхоза России, к началу февраля этого года российские аграрии закупили, с учетом накопленных ресурсов, почти на треть больше удобрений чем в прошлом году.

Согласно плану Минсельхоза России, потребление минеральных удобрений отечественным АПК удвоится по отношению к 2020 году. Для обеспечения растущей потребности участники РАПУ намереваются инвестировать в производственные мощности отрасли около 2 трлн. рублей в течение ближайших 6 лет.

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