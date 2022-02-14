Москва, , 16:35 — REGNUM В районе Курильских островов российские военные обнаружили подводную лодку, которая, согласно предположению, принадлежит США. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка — скорее всего, Соединенных Штатов», — сказал Шойгу.

По его словам, обнаруженная лодка была выдворена из российских территориальных вод: «Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке».