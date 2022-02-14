Сыктывкар, 14 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Коми произошло ДТП, результате которого погибли два человека, сообщает УГИБДД по Республике Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 14 февраля на 282-м км дороги Сыктывкар — Ухта. По предварительным данным, водитель самосвала КамАЗ выехал на встречную полосу, чтобы обогнать трактор и столкнулся с грузовой «Газелью». Водители грузовиков погибли на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске столкнулись автобус и грузовик.