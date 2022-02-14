Вашингтон, 14 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson обратится в суд для разрешения использовать процедуру банкротства, чтобы урегулировать десятки тысяч исков, в которых утверждается, что ее продукция может вызвать рак, сообщает 14 февраля Reuters.

ParentingPatch Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке

Более 38 тысяч истцов утверждают, что они заболели раком после использования продукции компании на основе талька. В свою очередь J&J утверждает, что ее тальковая продукция безопасна и не содержит асбеста, что подтверждено тысячами тестов. Объявление о банкротстве позволит J&J использовать юридический маневр, который даст возможность разделить компанию на две части — одна часть компании сохраняет ценные активы, а на другую возлагаются обязательства.

Истцы у тверждают, что объявление о банкротстве позволит компании сэкономить на выплатах пострадавшим.

Ранее Johnson & Johnson отозвала с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено небольшое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. С рынка убрали такие солнцезащитные кремы, как Aveeno Protect + Refresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense и UltraSheer.