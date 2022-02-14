Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. 20-летний центральный защитник леверкузенского «Байера-04» и сборной Эквардора по футболисту Пьеро Хинкепи попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом 14 февраля сообщил журналист Пит О’Рурк.

Логотип «Зенита»

Пьеро Хинкепи может стать долгосрочной заменой украинскому защитнику Ярославу Ракицкому, чье соглашение с «сине-бело-голубыми» истекает 30 июня 2022 года.

В последнее летнее трансферное окно эквадорским футболистом интересовалась каталонская «Барселона». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хинкепи в 13 миллионов евро.

Футболист выступает за клуб из немецкой Бундеслиги с 16 августа 2021 года после перехода из аргентинского клуба «Тальерес» за 6,35 миллиона евро. Контракт Хинкепи с «фармацевтами» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне молодой защитник принял участие в шестнадцати турах регулярного чемпионата Германии, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также эквадорец получил три желтые карточки.