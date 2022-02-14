Чебоксары, 14 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту кражи имущества при строительстве мемориала в честь Сурского рубежа в Козловском районе. В совершении преступления двух человек, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Cap.ru Концепция мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Оренбургской области. Следствие полагает, что они фактически участвовали в строительстве мемориала в качестве рабочих.

По данным правоохранителей, 30 декабря 2021 года один из обвиняемых наблюдал за обстановкой во время кражи, а второй непосредственно совершал хищение. Следствие считает, что в результате они украли со стройки и с одной из «бытовок» электроинструменты и иные ценности на общую сумму более 142 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия большая часть похищенного имущества обнаружена в одном из ломбардов Казани.

Обвинение в зависимости от роли и степени предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» строится возле федеральной трассы М-7 «Волга» в Козловском районе Чувашии. Он посвящён участникам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые строились в 1941 — 1942 годах во время Великой Отечественной войны, а также тыловому подвигу народа.