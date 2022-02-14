Москва, , 16:30 — REGNUM Валерий Дробыш, сын музыкального продюсера Виктора Дробыша, вновь стал отцом. Об этом 14 февраля сообщила его супруга, певица Александра Гуркова, в личном Instagram-аккаунте.

Виктор Дробыш Скриншот видео на YouTube

https://www.instagram.com/p/CZ86xXFsii7/

Гуркова опубликовала фотографию с Валерием Дробышем и новорождённым ребёнком. Пока неизвестно, какой пол и имя у малыша.

ИА REGNUM напоминает, что Александра Гуркова и Валерий Дробыш поженились в 2013 году — они вместе воспитывают двоих сыновей и дочь.

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