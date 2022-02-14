Москва, 14 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Валерий Дробыш, сын музыкального продюсера Виктора Дробыша, вновь стал отцом. Об этом 14 февраля сообщила его супруга, певица Александра Гуркова, в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Виктор Дробыш

https://www.instagram.com/p/CZ86xXFsii7/

Гуркова опубликовала фотографию с Валерием Дробышем и новорождённым ребёнком. Пока неизвестно, какой пол и имя у малыша.

ИА REGNUM напоминает, что Александра Гуркова и Валерий Дробыш поженились в 2013 году — они вместе воспитывают двоих сыновей и дочь.