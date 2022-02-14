Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM В Нижегородской области подорожали продукты питания, бензин и медицина. Такие данные приводит Нижегородстат 14 февраля.

Молоко Chris Pelliccione

По статистике за месяц цены выросли на картофель, репчатый лук, свеклу и морковь. Эти продукты подорожали в среднем на 4,9% — 12,4%.

«На 0,6% увеличилась цена на подсолнечное масло. Также на 1,2% стали стоить дороже хлеб и хлебобулочные изделия, на 1,5% — рыбопродукты. Кроме того, на 2,4% увеличилась стоимость круп и бобовых. Цены на молоко выросли на 3,2%, а на сахарный песок — на 5,2%», — цитирует Нижегородстат NewsNN.

Снижение цен наблюдается по трем категориям продуктов — на 7% подешевели яйца, на 6,1% — апельсины, на 5,4% — плавленный сыр.

«Незначительно выросли цены на бензин и дизельное топливо. Вместе с этим увеличились взносы за капремонт — на 4,3%. Стоимость медицинских услуг выросла на 2,2%».