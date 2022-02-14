Москва, 14 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. У России есть шанс, что удастся договориться с Западом по гарантиям безопасности, заявил 14 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров президенту страны Владимиру Путину.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Лавров

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Отвечая на вопрос главы государства о том, есть ли у Москвы шанс договориться с западными партнёрами «по ключевым вопросам, или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс?», Лавров пояснил:

«Всё-таки, наверное, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда. И Ваши последние контакты с руководителями Соединённых Штатов, Франции, завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги — завтра будет глава МИД Польши, через два дня — глава МИД Италии, и другие контакты намечаются.

Всё-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы. Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они (переговоры — прим. ИА REGNUM), конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать».

Он добавил, что у Москвы по гарантиям безопасности готов ответ для США и НАТО на десяти страницах.