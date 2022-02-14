Кострома, , 16:30 — REGNUM В Костроме отреставрируют кирпичное здание бывшей гостиницы «Москва», построенное в конце 19 века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект восстановления здания согласован Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и долгое время пребывало в аварийном состоянии. Ранее оно находилось в госсобственности, но в 2015 году было выставлено на торги и куплено частным лицом. Впоследствии трёхэтажную постройку площадью 1800 квадратных метров перекупил костромской предприниматель и ресторатор Алексей Метельков.

Он взял на себя обязательство привести историческое здание в порядок до конца 2022 года. После этого в нём откроется ресторан, сыроварня, магазин и другие коммерческие задумки. Сообщить сумму затрат на восстановление и покупку объекта бизнесмен отказался.

«Это не имеет значения. Это тот случай когда это просто историческое здание исторического центра города. Кто-то должен людям возвращать утраченные памятники. На день города (празднуется по вторую субботу августа — ИА REGNUM) мы откроем фасады. Ресторан планируем запустить до конца года», — рассказал Метельков.

Здание расположено на проспекте Мира в центре Костромы, через него пролегают все туристические маршруты. В 1815 на этом месте располагался двухэтажный жилой дом. В конце 19 века здание было перестроено либо отстроено заново, историки расходятся во мнениях на этот счёт. После этого в постройке открыли гостиницу «Большую Московскую» с рестораном и женским духовым оркестром, считающуюся самой престижной в городе.

После революции бывшую гостиницу занимали губфинотдел и Революционный коммунистический союз молодёжи. До перехода в частную собственность в здании базировались управление здравоохранения, культуры, контроля и рассмотрения обращений администрации Костромы.

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