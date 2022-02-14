Кострома, 14 февраля 2022, 16:30 — REGNUM В Костроме отреставрируют кирпичное здание бывшей гостиницы «Москва», построенное в конце 19 века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект восстановления здания согласован Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области
Проект восстановления здания согласован Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и долгое время пребывало в аварийном состоянии. Ранее оно находилось в госсобственности, но в 2015 году было выставлено на торги и куплено частным лицом. Впоследствии трёхэтажную постройку площадью 1800 квадратных метров перекупил костромской предприниматель и ресторатор Алексей Метельков.

Он взял на себя обязательство привести историческое здание в порядок до конца 2022 года. После этого в нём откроется ресторан, сыроварня, магазин и другие коммерческие задумки. Сообщить сумму затрат на восстановление и покупку объекта бизнесмен отказался.

«Это не имеет значения. Это тот случай когда это просто историческое здание исторического центра города. Кто-то должен людям возвращать утраченные памятники. На день города (празднуется по вторую субботу августа — ИА REGNUM) мы откроем фасады. Ресторан планируем запустить до конца года», — рассказал Метельков.

Здание расположено на проспекте Мира в центре Костромы, через него пролегают все туристические маршруты. В 1815 на этом месте располагался двухэтажный жилой дом. В конце 19 века здание было перестроено либо отстроено заново, историки расходятся во мнениях на этот счёт. После этого в постройке открыли гостиницу «Большую Московскую» с рестораном и женским духовым оркестром, считающуюся самой престижной в городе.

После революции бывшую гостиницу занимали губфинотдел и Революционный коммунистический союз молодёжи. До перехода в частную собственность в здании базировались управление здравоохранения, культуры, контроля и рассмотрения обращений администрации Костромы.

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