Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Мужчина пытался дать правоохранителем 100 тысяч рублей взамен на непревличение к административной ответственности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР Свердловской области Александр Шульга.

Деньги

Инцидент произошел 6 февраля 2022 года. Свердловчанина на автодороге из Екатеринбурга в Серов остановили сотрудники ДПС. Мужчина был пьян, из-за чего подлежал привлечению к административной ответственности. Однако водитель решил избежать наказания. На следующий день, 7 февраля он пришел в здание МО МВД в Невьянске Свердловской области и предложил сотруднику полиции 100 тысяч рублей в качестве взятки. Правоохранитель отказался от денег. Свердловчанина задержали. Сотрудники регионального СКР проводят проверку по факту произошедшего.

По фактам дачи или покушения на дачу взятки в 2021 году возбудили 80 уголовных дел. В январе 2022 года 13 таким преступлениям дали уголовно-правовую оценку, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.