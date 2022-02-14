Ташкент, 14 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Социально-экономические успехи, быстрорастущее население и прагматичная внешняя политика повышает авторитет Узбекистана не только в центральноазиатском регионе, но и во всем мире. Об этом 14 февраля пишет Узметроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Журналисты издания отмечают, что большое значение играет также выгодное географическое расположение, которое открывает перед Узбекистаном большие экономические и транспортно-логистические возможности.

«Все это делает республику желанным союзником Запада. Согласно участившимся в последнее время статьям мировой прессы, власти США хотят видеть Узбекистан своим главным стратегическим партнером в регионе. Однако, существенной преградой на пути к этому стоит растущие политико-экономические связи Ташкента с Москвой и Пекином», — говорится в публикации.

В этой связи журналисты издания подчеркивают, что «для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки в ход пошло старое избитое, но эффективное оружие — информационная атака под прикрытием «независимых расследований». Согласно информации, полученной от источника в администрации президента Узбекистана, в настоящий момент некая организация готовит «наступление на команду президента Шавката Мирзиеева и системообразующие предприятия Узбекистана».

Издание цитирует слова источника: «думаю, что американцы вновь предложат аудитории блюдо по своему любимому рецепту: щепотка фактов и пара сомнительных документов на бочку домыслов и откровенной клеветы».

»Текущая турбулентность в Евразии имеет вполне конкретных бенефициаров, которые готовы на все, лишь бы взорвать обстановку в центральной стране региона. Для этого требуется расшатать властную вертикаль, ударив по ключевым фигурам из администрации президента и правительства», — отметил источник.

По его словам, хотя материалы еще не вышли в свет, их содержание будет довольно предсказуемым — все в лучших западных традициях.